A Monte di Procida rimossa una statua 'abusiva' dedicata a Maradona, i dettagli

Ultime notizie SSC Napoli - Nel più piccolo comune dei Campi Flegrei una statua dedicata a Diego Armando Maradona è stata rimossa in quanto «abusiva». Lo scrive Il Mattino.

“È successo a Monte di Procida, due anni fa Giovanni Romeo, armatore che vive a Lugano, aveva regalato ai suoi concittadini una statua di bronzo dedicata a Maradona. L'aveva fatta installare sul punto più alto e panoramico del paese, ma era sprovvista di autorizzazioni da parte di Città Metropolitana, l'ente proprietario del tratto di strada e del piazzale «Stupor Mundi» di Montegrillo dove era stata collocata.

Lunedì le ruspe, dopo aver staccato la statua, hanno demolito il basamento in cemento armato. Ora, resta da capire quale sarà il destino dell'opera realizzata dallo scultore napoletano Domenico Sepe che nel frattempo è finita in un deposito.

Due sono le opzioni che restano in piedi: un viaggio in Svizzera per essere installata nel giardino della villa dell'armatore di origini montesi oppure sarà nuovamente regalata al comune di Monte di Procida per essere montata in un'altra piazza. Questa volta con tutte le autorizzazioni del caso”