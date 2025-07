Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito al calciomercato della SSC Napoli in vista dell'inizio del ritiro a Castel di Sangro:

"Cajuste ha una proposta dall’Arabia Saudita, si tratta del Neom, neopromosso in Saudi Pro League, che ha offerto un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 7, per Cheddira, oltre al Paok Salonicco, si è fatto avanti il Verona".