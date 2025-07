Calciomercato Napoli, ci sono 3 grosse alternative a Ndoye dalla Premier League

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera fa il punto della situazione in merito alle prossime trattative di mercato della SSC Napoli in vista dell'inizio del ritiro a Castel di Sangro:

"Il Napoli, perso Ndoye che ha scelto il Nottingham Forrest, sta esaminando diverse opzioni sul tavolo, da Grealish del City (è in vacanza in Costiera dove si sta allenando) a Sterling del Chelsea passando per Chiesa, esubero del Liverpool. Occhio a Antonio Nusa, esterno del Lipsia".