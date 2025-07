Simeone-Pisa, c'è un aggiornamento di queste ore

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere Fiorentino fa il punto della situazione in merito alle prossime trattative di mercato della SSC Napoli in vista dell'inizio del ritiro a Castel di Sangro, soffermandosi su quella che potrebbe portare Giovanni Simeone al Pisa:



"L’immagine di un altro Simeone con la maglia del Pisa a distanza di oltre 30 anni rischia di rimanere solo una suggestione. Molto più realistica, invece, quella di Nzola in nerazzurro. Al di là delle difficoltà per arrivare al Cholito, il club neopromosso in A sta accelerando per assicurarsi l’attaccante angolano, tagliato fuori dal nuovo progetto tecnico della Fiorentina".