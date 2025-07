Grealish verrebbe di corsa a Napoli! Il Mattino: serve far combaciare due condizioni

Calciomercato SSC Napoli - Il nome di Jack Grealish è certamente quello che più ispira i tifosi del Napoli, scrive Il Mattino: il campione del Manchester City cerca il rilancio e da pochi giorni ha lasciato la Costiera Amalfitana dove ha trascorso parte della sua estate.

"L'inglese verrebbe di corsa in Italia, ma serve far combaciare parametri e numeri. Non mancherebbero le pretendenti in Inghilterra: l'Everton ieri ha avuto un primo approccio serio per l'esterno del ManCity, avrebbero disponibilità importante per pagare il suo stipendio senza troppi contributi, ma anche il West Ham ci ha pensato: in queste ore potrebbero fare anche loro una prima offerta all'entourage del calciatore"