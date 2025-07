Sfuma Ndoye, SKY: stasera vertice Napoli per decidere l'alternativa! Tre nomi caldi

Ultimissime calciomercato Napoli, arrivano conferme su Dan Ndoye al Nottingham in diretta a SkySport24 con la società azzurra ora chiamata a trovare un’alternativa all’esterno del Bologna.

Proprio di questo ha parlato l’esperto Emanuele Baiocchini in diretta:

“Il Napoli per Ndoye aveva pensato anche di fare una nuova proposta rispetto all’ultima offerta per un totale di 40 milioni di euro, il Nottingham poi ha rilanciato in maniera così forte in queste ore che non c’è stato più modo rifare un rilancio e la SSC Napoli ha fatto un passo indietro.

Quel che abbiamo saputo è che in serata ci sarà un confronto, una riunione, dove parteciperà tutta l’area tecnica quindi con Manna, Conte, De Laurentiis e tutti i collaboratori per capire su quale profilo puntare adesso.

I nomi che possiamo fare sono quelli di Sterling, Grealish e Laurentié in attesa di nuovi aggiornamenti. Si era parlato anche di Chiesa ma non ci sono stati più avanzamenti”.