Federico II, il rettore Lorito: "Invito ufficialmente Conte a tenere una lezione all’Università"

Da Dimaro a Castel di Sangro, riprende con il botto il Ritiro di Mattina su Canale 9, condotto da Vincenzo Mele. Tra gli ospiti di oggi il rettore dell’Università Federico II Matteo Lorito, il quale ha approfittato dei microfoni della trasmissione per invitare ufficialmente Antonio Conte a un incontro con gli studenti, appena gli impegni glielo consentiranno. Chi si perderebbe mai una lectio magistralis del tecnico campione d’Italia su come si gestisce un gruppo di giocatori vincenti. Altro scoop messo a segno dal programma, in onda in diretta tutte le mattine dalle 7 alle 8, riguarda l’imminente nascita in seno all’Ateneo del primo club universitario d’Italia dedicato a una squadra di calcio. Il rettore Lorito, infatti, ha rivelato le intenzioni di un gruppo di studenti e suo di crare il Napoli Club Federico II, al grido di: “Dipingi di azzurro il tuo curriculum!”.