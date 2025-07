Ci sono due azzurri destinati ad andare via presto dal Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle luci ed ombre del ritiro a Dimaro della SSC Napoli in vista dell'inizio del ritiro a Castel di Sangro:

"Non devono ingannare i 3 gol subiti nelle prime due amichevoli della stagione, contro sparring partner fragili come Arezzo e Catanzaro. Il Napoli ne ha infatti incassato uno su rigore e due su altrettanti svarioni di Mazzocchi e Hasa: terze linee che non sono destinate a fare parte del gruppo ancora a lungo".