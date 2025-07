Biasin: "Il Napoli rischia di fare un altro colpaccio di mercato"

Calciomercato Napoli - Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, commenta le ultime notizie in merito a Dan Ndoye e alla trattativa sfumata col Napoli:

“Il Napoli ha perso Ndoye, finito in Premier per 40 cucuzze + bonus. Qui siamo alle valutazioni soggettive, secondo il qui presente il ragazzo è forte, molto forte, ma non così tanto da valere 50 milioni di sesterzi. Accontentare il proprio tecnico è una missione che De Laurentiis sta portando avanti molto bene, ma è giusto anche non andare oltre la logica (e se per caso al suo posto arriva Chiesa… il Napoli rischia un altro colpaccio)”.