Ritiro Castel di Sangro, sarà invasione Napoli: si sfioreranno i 200mila tifosi per la squadra di Conte!

Ultime notizie SSC Napoli - La quiete prima della tempesta. Castel di Sangro, però, è già pronta per il Napoli, scrive Il Mattino.

‚ÄúLa squadra di Conte in campo gi√† nel pomeriggio. Aperto il primo allenamento dalle 17.30 per i tifosi azzurri presenti: saranno tanti, tantissimi quelli che seguiranno la squadra anche in queste due settimane. Ci si aspetta di superare i numeri dello scorso anno - dove l'entusiasmo per l'arrivo di Conte fu importante - e sfiorare le 200mila presenze totali con le tre partite a fare da grande richiamo visto il sold out gi√† garantito‚ÄĚ