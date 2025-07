Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha rilasciato una intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport soffermandosi su quanto accaduto coi tifosi del Napoli dopo il gol segnato contro l'Inter a Pasqua: “Il mio gol all’Inter? Non so ancora dove mettere tutte le mozzarelle, i casatielli, i babà che mi hanno mandato da Napoli dopo quel gol e lo scudetto. Pazzesco. Io vorrei andare a Capri in vacanza: mi devo mettere barba e baffi (ride)?”