Clamoroso: Raul Bova vuole denunciare il Napoli, c'entra un video di De Bruyne

Notizie Calcio Napoli - Raoul Bova pronto a denunciare (anche) la SSC Napoli: la notizia è clamorosa e arriva dalla versione on de La Repubblica.

Raul Bova pronto a denunciare la SSC Napoli per un video di De Bruyne

Secondo quanto si apprende, infatti, l’attore sarebbe pronto ad avviare una doppia causa civile contro Ryanair e la società di Aurelio De Laurentiis per aver utilizzato l’audio con la modella Martina Ceretti, al centro di un’indagine per tentata estorsione, per fini promozionali e ironici.

La compagnia ha usato questo trend - in formato solo testuale - per promuovere la sua app attraverso un post su Facebook, mentre la società partenopea ha utilizzato l'audio originale per un video su TikTok dedicato a Kevin De Bruyne.

“Una scelta che – secondo fonti vicine all’attore – rappresenta una violazione gravissima della sua privacy, oltre che un possibile illecito civile”, si legge sul quotidiano.