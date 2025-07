Ecco dove giocherà De Bruyne: due formazioni e due ruoli diversi | GRAFICO

Ultimissime Calcio Napoli, focus de La Gazzetta dello Sport su Kevin De Bruyne. Il campione belga alzerà tantissimo l’asticella con la sua qualità ed esperienza internazionale occupando ben due posizioni quest’anno all’occorrenza.

Ecco le due posizioni di De Bruyne nel Napoli

“L’arrivo di De Bruyne è stato un super colpo, sotto ogni punto di vista. Con lui, Conte avrà un’arma in più da sfruttare, sulle palle inattive. Kevin è uno straordinario specialista di calci d’angolo e punizioni, col suo piede può disegnare traiettorie illuminanti per gli attaccanti. E quando ci sarà da assaltare l’area, Conte potrà sempre contare su Anguissa e McTominay, uomini chiave dell’ultimo scudetto. Napoli è più ricca e completa con Kevin nel motore”, si legge sul quotidiano che mostra poi le due posizioni in cui agirà il campione belga.