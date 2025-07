Calciomercato SSC Napoli - Orazio Accomando, giornalista esperto di mercato di SportMediaset, via X parla del piano B dopo l'accordo Ndoye-Nottingham Forest:

"Il Nottingham chiude per Ndoye. 43 milioni, bonus inclusi, al Bologna. Giocatore atteso in Inghilterra nella giornata di domani. Il Napoli è interessato ad Antonio Nusa, esterno del Lipsia. Gli azzurri preparano un’offerta da circa 35 milioni, bonus inclusi per il norvegese".