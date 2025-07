Il Napoli sta pensando di dirottare i soldi per prendere l'esterno offensivo su un altro giocatore

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle prossime trattative di mercato della SSC Napoli in vista dell'inizio del ritiro a Castel di Sangro:



"Il Napoli ci pensa e si è sistemato in una posizione di forza sul mercato, bruciando sul tempo tutta la concorrenza. Il club azzurro ha infatti già messo a segno sei colpi e Conte ha quindi abbastanza materiale a sua disposizione per avvicinarsi con serenità al debutto in campionato, a differenza di quello che era accaduto nella scorsa stagione. Non è necessario per questo che il nuovo esterno d’attaccante arrivi subito e proprio l’eventualità di prenderlo in prestitospalanca la strada a un piano alternativo sul mercato, perché i soldi non spesi per Ndoye potrebbero essere investiti per gli acquisti del terzino e soprattutto del centrocampista".?