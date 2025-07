Ultimissime calciomercato Napoli, è pronta una cessione mentre la società lavora incessantemente per il nuovo estero offensivo dopo la beffa per Dan Ndoye.

Calciomercato Napoli, praticamente ceduto Cajuste

Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Jens Cajuste è a un passo dall’addio. Il centrocampista svedese ha ricevuto un’offerta ufficiale da parte del Neom, Arabia Saudita: 2 milioni di euro per il prestito più 7 per il diritto di riscatto.

La trattativa viaggia spedita e così un altro esubero è pronto a salutare.