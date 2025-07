ULTIM'ORA - Dalla Turchia: "Osimhen atterra stasera alle 21:30 a Istanbul dalla Germania! Domani le visite"

"Il vicepresidente del Galatasaray Abdullah Kavukçu andrà in Germania a prendere Victor Osimhen alle 11.30!. La stella nigeriana del Galatasaray Victor Osimhen sarà al Terminal dell'aviazione generale dell'aeroporto Ataturk di Istanbul alle 21:30 di questa sera.Victor Osimhen si sottoporrà a un controllo medico giovedì mattina. La pianificazione è stata già definita".

Osimhen-Galatasaray, ultime mercato Napoli

Questa l'ultim'ora del noto giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu in chiave calciomercato Napoli. Dopo mezzanotte lo stesso Osimhen aveva pubblicato un video che lo ritraeva mentre saliva a bordo di un charter privato. E' molto probabile che abbia fatto tappa intermedia in Germania dove risiede la compagna per poi partire con lei e la piccola Hailey True direzione Turchia.