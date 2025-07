Bologna, Orsolini: "Avete visto Beukema? Quando arriva una chiamata del genere..."

Ultimissime Calcio Napoli - Intervistato da La Gazzetta dello Sport sul suo futuro, Riccardo Orsolini ha risposto citando anche il caso di Sam Beukema appena approdato in azzurro.

Dall’Arabia, dall’Italia e dall’estero: ma?

«Io non voglio mettere punti interrogativi, creare situazioni ambigue: ho il piacere di rimanere, non ho mal di pancia, non ci sono frizioni, sto bene qui. Di Vaio ha detto che sul mercato può accadere di tutto tranne che per me? L’ha detto un esponente del club, quindi è un attestato di stima notevole. Ma lo sappiamo: il calciomercato è folle, gli ultimi giorni sono una centrifuga. Però ripeto: Orsolini non sta a fare le guerre per andare via».

Cosa può accadere per farle cambiare idea?

«Queste cose sono scelte personali, come per Beukema: ci può essere ambizione a palcoscenici top, voler cambiare aria, il fascino dell’estero, la questione economica, oppure famigliare. Tanti fattori possono entrare nelle valutazioni. Quando ci si troverà davanti alla situazione, e se, si rifletterà. Faccio il professionista sì, ma sono legato indissolubilmente a Bologna».