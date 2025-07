Calciomercato SSC Napoli - Priorità all'esterno, in casa Napoli, ma potrebbe anche cambiare come scrive Il Mattino: a Conte serviranno un esterno difensivo - se Zanoli andrà via, ma la situazione Juanlu resta la stessa - e un ulteriore centrocampista che possa far rifiatare Anguissa e completare il pacchetto in mediana.