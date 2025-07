Chi al posto di Ndoye? Pedullà: "Occhio soprattutto a questo nome adesso"

Calciomercato Napoli, cercasi un esterno sulla fascia sinistra adesso che è sfumato il grande obiettivo Dan Ndoye. Perché l’idea della società è chiara: completare una super batteria sulle fasce con Matteo Politano e David Neres sulla destra e Noa Lang e appunto un altro acquisto sulla sinistra.  

Calciomercato Napoli, chi al posto di Ndoye adesso 

In un suo video sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedull√† rilancia un nome in particolare ora per la fascia in alternativa allo svizzero: ‚ÄúVi ho parlato di Sterling nei giorni scorso e ve lo confermo: √® uno dei pochissimo nomi e far√≤ un video ad hoc su questo‚ÄĚ, rivela brevemente l‚Äôesperto di mercato.¬†