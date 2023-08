Romano: "Trattative tra Al Ahli e Napoli per Zielinski in corso: l'offerta ufficiale è arrivata domenica"

Fabrizio Romano riporta alcuni aggiornamenti relativi al trasferimento di Piotr Zielinski in Arabia:

"Trattative tra Al Ahli e Napoli per Piotr Zielinski, in corso. L'offerta formale è la stessa da domenica e il club saudita sta spingendo per realizzarla. C'è già il via libera dal lato giocatore".