Montuori a CN24: "Napoli squadra da battere, in Champions si può sognare! ADL se dovesse rivincere..."

Ultime notizie Napoli - Gennaro Montuori è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). 

“Il Napoli ha costruito una squadra e mezza, quasi due. Se dovesse completare gli ultimi acquisti allora potrebbe dire la sua anche in Champions League. Io sono soddisfatto, il Napoli non ha mai fatto una campagna acquisti del genere. Dispiace per la cessione di Simeone, se ne è andato da gran galantuomo ed ha dimostrato grande affetto verso i napoletani”.

Questa è la rosa più forte dell’era De Laurentiis? Per me si. In Italia siamo la squadra da battere, ma il Napoli non si è mai confermato per due anni si fila. Se dovessimo vincere lo scudetto di nuovo, ADL entrerebbe nella storia come l’unico Presidente a vincere due campionati consecutivi. Per me è lecito sognare anche in Champions League, perchè ci sono davvero tanti giocatori forti aggiunti alla squadra. Bisogna sicuramente restare con i piedi per terra, ma con un altro paio di giocatori si potrebbe sognare ancora di più”.

Chi prenderei sul mercato? Per me con Juanlu e Gutierrez credo che il Napoli sia messo bene. Se poi dovesse arrivare anche altro, ben venga. In tutto questo in panchina c’è Conte che è uno degli allenatori più forti della storia del calcio”.

