Calciomercato Napoli, pronti 40 milioni per l'esterno d'attacco: spunta anche il 'piano B'

Calcio Mercato  
Calciomercato Napoli, pronti 40 milioni per l'esterno d'attacco: spunta anche il 'piano B'

Calciomercato Napoli, due nomi su tutti per l'esterno offensivo a sinistra: azzurri pronti a stanziare un budget di 40 milioni

Ultime news Napoli calcio - Proseguono le trattative in casa Napoli, con la società azzurra che punta anche ad un esterno offensivo per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Tanti i nomi in ballo, con diversi profili attenzionati dal direttore sportivo Giovanni Manna.

Calciomercato Napoli, due nomi per l'attacco

La rosa di papabili esterni offensivi per il Napoli si restringe a due nomi, ecco quali secondo Tuttosport:

"In pole ora c’è Kevin dello Shakhtar Donetsk, richiesto espressamente da Conte. Il Napoli è pronto ad offrire fino a 40 milioni bonus inclusi, ma la concorrenza dei club di Premier League, come il Fulham, ha fatto lievitare la valutazione del club ucraino oltre i 50 milioni.

L’alternativa è Federico Chiesa, che potrebbe arrivare dal Liverpool in prestito con diritto di riscatto. Conte ed il suo staff, però, nutrono alcuni dubbi sulla tenuta di un giocatore che negli ultimi anni ha giocato poco e raramente da esterno".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top