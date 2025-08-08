Calciomercato Napoli, pronti 40 milioni per l'esterno d'attacco: spunta anche il 'piano B'

Ultime news Napoli calcio - Proseguono le trattative in casa Napoli, con la società azzurra che punta anche ad un esterno offensivo per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Tanti i nomi in ballo, con diversi profili attenzionati dal direttore sportivo Giovanni Manna.

La rosa di papabili esterni offensivi per il Napoli si restringe a due nomi, ecco quali secondo Tuttosport:

"In pole ora c’è Kevin dello Shakhtar Donetsk, richiesto espressamente da Conte. Il Napoli è pronto ad offrire fino a 40 milioni bonus inclusi, ma la concorrenza dei club di Premier League, come il Fulham, ha fatto lievitare la valutazione del club ucraino oltre i 50 milioni.

L’alternativa è Federico Chiesa, che potrebbe arrivare dal Liverpool in prestito con diritto di riscatto. Conte ed il suo staff, però, nutrono alcuni dubbi sulla tenuta di un giocatore che negli ultimi anni ha giocato poco e raramente da esterno".