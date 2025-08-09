Manchester City, Guardiola: "E' strano vedere De Bruyne con la maglia del Napoli, spero che..."

Le parole di Pep Guardiola prima dell'amichevole Palermo-Manchester City sul suo ex calciatore Kevin De Bruyne. Questa la domanda di Dazn:

Che effetto fa vedere le immagini di Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli?

“Un po’ strano devo dire (ride, ndr), ma tutti noi e tutta la famiglia City gli vogliamo tanto bene. Vogliamo che quest’esperienza in Italia vada bene e con un allenatore fortissimo, uno dei più bravi in assoluto, non adesso ma di tutti i tempi….sicuramente imparerà. Farà delle cose buone, mi auguro per lui, Michelle e i suoi figli si trovino benissimo in Italia e soprattutto a Napoli".