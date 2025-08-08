Radio CRC - Zanoli ha già parlato con Italiano: ecco quando il Napoli lo libererà direzione Bologna

Calciomercato SSC NapoliÂ -Â Marco Giordano, giornalista per Radio CRC, ha pubblicato un aggiornamento via X sul mercato degli azzurri:

"Zanoli ha scelto il Bologna dopo aver parlato anche con mister Italiano. Aveva sul tavolo anche Udinese e Fiorentina: partirÃ  non appena il Napoli risolve la situazione Juanlu Sanchez o vira su un altro esterno basso a destra.

Su Musah il Napoli non ha mai interrotto i contatti con il Milan ma oggi il Nottingham ForestÂ Ã¨ avanti rispetto al club azzurro. Simeone ha preferito restare in Italia: sull'argentino c'erano anche Valencia, Villarreal e Wolfsburg che avevano mostrato interesse concreto".

