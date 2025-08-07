Lukaku: "Sono l’uomo che volevo diventare, sono nella squadra giusta! Io papà coccolone, sul razzismo serve fare più che parlare"

Ultime notizie SSC Napoli - Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ne riportiamo alcuni stralci.

Raccontò di aver capito di essere povero quando vide sua mamma mischiare l’acqua con il latte. Se pensa a dove è arrivato, cosa la rende più orgoglioso?

«Sono l’uomo che volevo diventare. Ho dato l’opportunità a tutta la mia famiglia di andare a scuola e all’università. Nei momenti più belli della mia carriera erano sempre lì allo stadio: mia mamma, i miei figli, mio fratello. Guarda, sul mio cellulare c’è mia mamma che alza la coppa scudetto (la mostra, ndr ). Vedi, è una rivincita. E anche nella sofferenza, da adulto, lei mi ha sempre dato una spinta: “ricordati da dove veniamo”. Crescendo penso spesso a ciò che ho passato e mi scatta qualcosa, mi dà energia: io non voglio che i miei figli possano rivivere quello che ho vissuto io. Ora stanno bene, parlano già tre lingue a 3 e 7 anni. E io sono contento perché pure nel calcio ho tutto: sono nella squadra giusta, con l’allenatore giusto, nella società giusta. Si vede che anche il Napoli fa dei grandi passi in avanti ogni anno».