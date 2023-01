Ounahi, beffa Napoli? L'Equipe annuncia: presidente Angers in Inghilterra per chiudere con un club di Premier

Calciomercato Napoli. Azzedine Ounahi potrebbe non diventare un giocatore del Napoli. Il centrocampista marocchino, messosi in luce negli ultimi mondiali, è finito nel radar di Cristiano Giuntoli che ha offerto circa 15 milioni più bonus per convincere l'Angers a lasciarlo partire.

Calciomercato Napoli, beffa Ounahi?

Gli ultimi aggiornamenti su Ounahi arrivano direttamente dalla Francia, dove il prestigioso L'Equipe riporta importanti novità. Secondo i colleghi transalpini, un club di Premier League (non il Leicester, ma di cui non si specifica il nome, ndr) avrebbe presentato un'offerta superiore a quella del Napoli. Un'offerta talmente importante che avrebbe spinto il presidente dell'Angers Saïd Chaban a volare nella giornata di ieri in Inghilterra per provare a chiudere l'operazione.