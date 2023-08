"Osimhen non lo vendo neanche per 200 milioni": la confessione di ADL agli ultras del Napoli | CN24

Calciomercato SSC Napoli - Niente mercato, alla base dell'incontro degli ultras con la SSC Napoli in ritiro in Abruzzo. Precisamente all'Aqua Montis Resort & Spa di Rivisondoli. Come raccolto da CalcioNapoli24, la presenza dei gruppi organizzati in ritiro prima della sfida all'Augsburg era soltanto per incitare la squadra e far sentire il supporto dei tifosi al capitano, Giovanni Di Lorenzo, fresco di rinnovo del contratto a vita.

E sebbene non ci siano stata rassicurazioni sul calciomercato nelle intenzioni dei gruppi organizzati nell'incontro con De Laurentiis, Rudi Garcia e Di Lorenzo, il presidente dei partenopei ha voluto rassicurare gli ultras del Napoli. Come raccolto da CalcioNapoli24, infatti, De Laurentiis ha rassicurato i gruppi organizzati sul futuro di Victor Osimhen:

"Osimhen non lo vendo neanche per 200 milioni".

Nelle intenzioni del club azzurro quindi ci sarebbe la forte volontà di trattenere Victor Osimhen, sebbene l'insistenza del mercato arabo e del Pif.

