Calciomercato Napoli - Victor Osimhen sta per firmare il contratto che lo legherà in maniera definitiva al Galatasaray. Il bomber nigeriano è atteso in queste ore a Istanbul e giovedì svolgerà le visite mediche col Gala e firmerà poi il suo nuovo contratto. 75 milioni andranno nelle casse del Napoli, dilazionati in più parti. In questi minuti Osimhen ha postato sul suo account Instagram una storia col logo del Galatasaray.