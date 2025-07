Lo Monaco: "Nusa? Buon giocatore, ma segnatevi il nome di questo 2006"

Pietro Lo Monaco ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’:

"Ndoye al Nottingham? Il Napoli ha fatto bene a non prenderlo a quelle cifre. Il Napoli in quel ruolo avrei preso più un giovane di grandi potenzialità e, forse, il Napoli farà questo. Nusa? Buon giocatore, ma ti faccio il nome di Silvetti: è un classe 2006, ha tanti margini di miglioramento. Bologna su Kevin? Il Bologna ha il coraggio di puntare su giocatori su cui non ci crede nessuno. De Bruyne e Modric sono due giocatori immortali, faranno bene: fanno parte del patrimonio del calcio. Como? Ha solo la proprietà a livello europeo”.