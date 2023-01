Il Mattino - Tutti pazzi per Osimhen: tre top club inviano emissari, ADL lo valuta 150 milioni

Stagione straordinaria del Napoli con Osimhen e Kvaratskhelia che guidano l'attacco azzurro in un duo d'attacco praticamente perfetto. Ora il calciomercato del Napoli diventa decisivo con i due giocatori. Perché la loro valutazione è alta, ma i top club ora si fanno sotto.

Il Napoli pensa già al futuro in vista delle prossime stagione e per continuare a crescere. Intanto, si aprono possibili trattative di mercato a causa del grande interesse che i campioni azzurri stanno attirando con una stagione quasi perfetta.

Calciomercato Napoli Osimhen

Solo una sconfitta in campionato e una in Champions League per il Napoli arrivato ormai a metà stagione e trascinato dalle giocate di Kvaratskhelia e i gol di Osimhen. La squadra di Spalletti offre un calcio fantastico che fa esaltare i due giocatori. Ora si accende il mercato per loro.

Calciomercato Napoli: Osimhen nel mirino di tre club di Premier

Calciomercato Napoli - Il Napoli può perdere talenti in vista delle prossime stagioni. Perché c'è Osimhen che è finito nel mirino dei grandi club e ora arrivano aggiornamenti di calciomercato da Il Mattino che svela le ultime notizie.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, si sarebbe accesa l'asta per Osimhen: Arsenal, Newcastle e Manchester United sono già in fila e molti emissari sono già in azione per portarlo in Premier la prossima stagione.

Osimhen

Napoli: il prezzo di Osimhen

Sempre Il Mattino fa anche il prezzo di Osimhen con la valutazione che fa Aurelio De Laurentiis per il bomber del Napoli. L'attaccante nigeriano vale almeno 150 milioni di euro dopo l'inizio di questa stagione. Lui a Napoli sta bene con uno stipendio da 4,3 milioni di euro e con un contratto in scadenza 2025.

Non sarò facile però per De Laurentiis trattenerlo dalle offerte elevatissime di Manchester United, Arsenal e Newcastle, perché il Napoli per Osimhen nemmeno supera più certi ingaggi.

Arriva la decisione di Osimhen, che ha ha chiesto al suo entourage di rinviare a giugno ogni tipo di valutazione riguardo il suo futuro. Adesso nella testa del nigeriano c'è solo una missione: vincere lo scudetto.