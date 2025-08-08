Infortunio Gutierrez, i tempi recupero: le date per l'inizio della preparazione ed il ritorno in campo

Calciomercato Napoli - Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Girona, è ad un passo dal Napoli. Il 24enne laterale iberico è attualmente infortunato, essendosi operato alla caviglia ad inizio luglio per risolvere un fastidio che si era portato dietro per tutta la stagione.

Infortunio Gutierrez tempi di recupero

Lo stesso Miguel Gutierrez ha già ripreso la preparazione e ad allenarsi in palestra, come dimostrano i video sul suo profilo social. Ecco svelati i tempi di recupero da La Gazzetta dello Sport:

"Gutierrez, infatti, è stato operato a inizio luglio per la pulizia di una caviglia. Nulla di grave, ma comunque stop forzato di almeno 4-5 settimane. Il terzino dovrebbe poter iniziare la sua preparazione intorno a Ferragosto, quando il Napoli sarà rientrato da Castel di Sangro. Ed è probabile che si possa aspettare l’inizio della prossima settimana per le visite mediche a Roma, fondamentali per chiudere la partita".