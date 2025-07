Alternativa a Ndoye, Gazzetta: forte indizio Napoli! Riflessioni in corso su tre nomi

Ultimissime calciomercato Napoli, cercasi un altro esterno offensivo dopo aver visto sfumare Dan Ndoye andato alla fine al Nottingham Forest. E sembrerebbe esserci già una concreta alternativa.

Calciomercato Napoli, dall'inghilterra l'alternativa a Ndoye?

Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la meta più attendibile sembra essere l’Inghilterra adesso. E la novità in particolare sta nella riflessione che starebbe facendo la SSC Napoli: meglio prendere un giocatore affermato ma ancora affamato con ingaggio alto e cartellino in prestito, o puntare su un giovane talento in definitivo e capace di fare già la differenza?

In caso di opzione A, Jack Grealish e Raeem Sterling restano i due nomi caldi nel frattempo con City e Chelsea che dovrebbero però contribuire allo stipendio per far quadrare i conti.

Il giocatore ai margini coi citizens - intrigato dall’idea Napoli - guadagna infatti 15 milioni di euro netti, così come poco meno percepisce Sterling che sarebbe da recuperare sia sul piano fisico che mentale dopo l’ultima stagione opaca all’Arsenal.

Mercato Napoli, ritorna a sorpresa l'idea Garnacho?

E se invece si optasse per l’ipotesi di un giovane? Ecco che - come riporta la rosea - il nome di Alejandro Garnacho riprenderebbe quota dopo il tormentone dello scorso gennaio.

Ma questa volta lo scenario è ribaltato: il Manchester United ha messo alla porta l'argentino, di conseguenza la trattativa dovrebbe essere decisamente più semplice.