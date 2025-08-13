Il Mattino - Il Napoli non farà offerte per Lookman: ecco a quando risale l'ultimo tentativo di Manna

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino smentisce l'ipotesi Ademola Lookman in azzurro:

"Nonostante da Bergamo inizino di nuovo a ventilare un blitz del Napoli per Lookman che è sparito dai radar e ora sembra stia a Londra, gli azzurri non pensano affatto di fare altre offerte per il nigeriano. Forse solo una strategia per alzare il prezzo. A maggio Manna si è mosso con l'Atalanta non solo per Lookman ma anche per sondare il prezzo e la disponibilità di Mateo Retegui. E dopo aver fiutato l'aria, ha capito che era inutile insistere. Nonostante le suggestioni e i segnali di stima (che pure fanno bene) di Sterling e Grealish, le due stelle resteranno in Premier".