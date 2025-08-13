Il Mattino - Il Napoli non farà offerte per Lookman: ecco a quando risale l'ultimo tentativo di Manna

Calcio Mercato  
Il Mattino - Il Napoli non farà offerte per Lookman: ecco a quando risale l'ultimo tentativo di Manna

Calciomercato Napoli, nessuna offerta per Lookman: Manna ci provò a maggio, poi ha mollato la pista secondo Il Mattino

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino smentisce l'ipotesi Ademola Lookman in azzurro: 

"Nonostante da Bergamo inizino di nuovo a ventilare un blitz del Napoli per Lookman che è sparito dai radar e ora sembra stia a Londra, gli azzurri non pensano affatto di fare altre offerte per il nigeriano. Forse solo una strategia per alzare il prezzo. A maggio Manna si è mosso con l'Atalanta non solo per Lookman ma anche per sondare il prezzo e la disponibilità di Mateo Retegui. E dopo aver fiutato l'aria, ha capito che era inutile insistere. Nonostante le suggestioni e i segnali di stima (che pure fanno bene) di Sterling e Grealish, le due stelle resteranno in Premier".

Ademola Lookman
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top