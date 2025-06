Futuro Caprile, CorSport annuncia: sarà riscattato dal Cagliari, ma potrebbe non restare in Sardegna

Calciomercato Napoli - Elia Caprile è stato ceduto dal Napoli al Cagliari lo scorso gennaio in prestito con diritto di riscatto. Le prestazioni dell'estremo difensore, come riportato dal Corriere dello Sport, hanno convinto i rossoblu a riscattarlo:Â

"Caprile sarĂ il primo a essere riscattato. Il Cagliari verserĂ nelle casse del Napoli gli otto milioni pattuiti ma, attenzione, il portiere, arrivato a gennaio e capace di inanellare prestazioni sempre piĂą convincenti, potrebbe anche essere messo sul mercato. Di fronte a un’offerta irrinunciabile, il Cagliari non direbbe no e finanzierebbe con il ricavato la campagna di rafforzamento. Un sacrificio considerato indispensabile per non esporre il bilancio a brutte sorprese".Â