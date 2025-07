De Bruyne dribbla i tifosi, bagno di folla per Beukema, Lang, Lucca e Milinkovic! Gli azzurri partono per Castel di Sangro | VIDEO CN24

Notizie Napoli - Inizia la seconda parte di ritiro della SSC Napoli a Castel di Sangro. Questa mattina entro le ore 11:00 gli azzurri sono attesi al centro tecnico di Castel Volturno per poi partire in pullman alla volta della cittadina dell'Alto Sangro dove saranno in ritiro fino al 14 agosto. Oggi pomeriggio previsto il primo allenamento allo stadio Patini.



Gli azzurri, dopo aver ricevuto il rompete le righe domenica a ora di pranzo a Dimaro, si sono concessi alcune ore di relax prima della nuova partenza in programma oggi. I neo acquisti De Bruyne, Beukema, Lucca, Lang e Milinkovic-Savic hanno scelto hotel in città per soggiornare in queste ore partenopee. Il belga all'hotel Romeo di via Marina, mentre gli altri quattro all'hotel Parker's di Corso Vittorio Emanuele. In questa struttura era presente anche Giovanni Simeone con sua moglie Giulia e sua madre Paloma, che ha lasciato già da qualche settimana il suo appartemento in via Posillipo ed è ormai a un passo dall'addio al Napoli. Sarà in ritiro a Castel di Sangro ma le sue ore in azzurro sono ormai agli sgoccioli.



Dalle 9:30 in poi i giocatori hanno iniziato a lasciare gli alberghi e dirigersi verso Castel Volturno. Nelle immagini girate dai nostri inviati questa mattina è possibile vedere il dribbling di De Bruyne ai tifosi azzurri all'esterno dell'hotel, e l'estrema disponibilità di Lang, Lucca, Beukema e Milinkovic-Savic all'esterno del Parker's. Clicca su play per guardare il video: