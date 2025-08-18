Hojlund-Napoli, Romano: "Giocatore arrabbiato: il Napoli può prenderlo a queste condizioni"

Hojlund-Napoli, Romano: Giocatore arrabbiato: il Napoli può prenderlo a queste condizioni

Ultime calcio Napoli gli aggiornamenti di Romano su Rasmus Hojlund

Ultime calcio Napoli - Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato sul suo canale YouTube della ricerca del centravanti del Napoli.

Attaccante Napoli, gli aggiornamenti di Romano

Romano riporta gli aggiornamenti sul Napoli:

Oggi gli agenti di Breel Embolo del Monaco, che è fuori rosa, dopo averlo offerto al Milan già da giugno l’hanno offerto anche al Napoli. Su Zirkzee vi abbiamo detto che ci risulta non in vendita. Rasmus Hojlund, il Napoli oggi ha chiamato il Manchester United e ha chiesto informazioni: ha voluto capire se il prestito con diritto si può fare ed a quali condizioni. Lo United ha ribadito quelle che sono le condizioni anche per il Milan: 6 milioni di prestito e 40-45 milioni per il diritto di riscatto. Da quello che mi risulta, Hojlund è molto arrabbiato: vorrebbe un club che punti forte su di lui, non un prestito o un prestito con la seria speranza che il diritto di riscatto abbia buone possibilità di accadere”.

Rasmus Hojlund
