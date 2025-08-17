Gazzetta - Domani le visite mediche di Gutierrez, ma occhio a complicazioni che possono farle slittare

Calciomercato Napoli - In arrivo nuovi acquisti per il Napoli perché ora La Gazzetta dello Sport spiega quello che accadrà nelle prossime ore sul fronte Gutierrez:

Miguel Gutierrez (24) è la prima, da un bel po', da quando Giovanni Manna, il diesse, ha chiuso con il Girona e anche con i manager del calciatore: sotto voce, e neanche troppo, indicano la data delle visite mediche per domani, se non interverranno complicazioni nelle dinamiche del mercato in cui ci sono tante voci da assecondare (incluse le commissioni agli agenti che ad AdI fanno venire l'allergia).