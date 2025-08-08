Moretto annuncia: "Matija Popovic verso la risoluzione con il Napoli"

Ultimissime calciomercato Napoli, ancora novità sul fronte uscite oltre alla cessione di Giacomo Raspadori ormai imminente. Arrivano novità, infatti, anche per un giovane azzurro di prospettiva aggregato alla Primavera nell'ultima stagione.
“Matija Popovic verso la risoluzione con il Napoli”, annuncia infatti via X l’esperto di mercato Matteo Moretto.
Arrivano poi ulteriori dettagli dal collega Fabrizio Romano con cui collabora: “Esclusiva: Matija Popovic lascia il Napoli con effetto immediato per passare al Partizan Belgrado. Accordo tra il club per il trasferimento a parametro zero e la futura percentuale di riscatto di Popovic".