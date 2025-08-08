Moretto annuncia: "Matija Popovic verso la risoluzione con il Napoli"

Calcio Mercato  
Moretto annuncia: Matija Popovic verso la risoluzione con il Napoli

Calciomercato Napoli, Popovic verso la rescissione

Ultimissime calciomercato Napoli, ancora novità sul fronte uscite oltre alla cessione di Giacomo Raspadori ormai imminente. Arrivano novità, infatti, anche per un giovane azzurro di prospettiva aggregato alla Primavera nell'ultima stagione

Calciomercato Napoli, Popovic verso la rescissione 

“Matija Popovic verso la risoluzione con il Napoli”, annuncia infatti via X l’esperto di mercato Matteo Moretto

Arrivano poi ulteriori dettagli dal collega Fabrizio Romano con cui collabora: “Esclusiva: Matija Popovic lascia il Napoli con effetto immediato per passare al Partizan BelgradoAccordo tra il club per il trasferimento a parametro zero e la futura percentuale di riscatto di Popovic". 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top