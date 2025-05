Allegri-Napoli, Schira annuncia: "Rapporti freddi ADL-Conte, l'ex Juve ha dato disponibilità per un biennale con opzione"

Calciomercato Napoli - Il futuro di Antonio Conte al Napoli resta in bilico. Il tecnico salentino è concentrato sulla conquista dello scudetto e solo dopo incontrerà De Laurentiis per comunicare la sua decisione. 

Importanti aggiornamenti arrivano dal giornalista Nicolò Schira, che parla di Massimiliano Allegri come primo candidato per la panchina del Napoli: 

"Max Allegri √® il principale obiettivo di Manna per il ruolo di allenatore del Napoli, se Antonio Conte decidesse di andarsene a fine stagione. Conte e DeLaurentiis non hanno pi√Ļ un ottimo rapporto. Allegri ha dato la disponibilit√† per un contratto fino al 2027 con opzione per il 2028".