Conte squalificato va in tribuna, ecco chi sarà in panchina per Napoli-Cagliari

Ultime notizie SSC Napoli - La pressione sarà alta venerdì sera per Napoli-Cagliari, scrive il Corriere del Mezzogiorno.

“Toccherà agli azzurri avere lucidità, sangue freddo e la pazienza di gestire le difficoltà e l’ansia che potrebbe diventare pesante se non si dovesse riuscire a sbloccare la partita relativamente presto. Dopo l’espulsione a Parma, Conte non potrà vivere la partita dalla panchina ma seguirla in tribuna. Toccherà a Stellini guidare il Napoli dalla panchina guidando il lavoro di tutto lo staff, con una grossa occasione di entrare nella storia”