’O Munaciello, nuova maglia Halloween SSC Napoli! Tiratura limitata: prezzi e dove comprarla
Nuova maglia Halloween SSC Napoli
Ultimissime Calcio Napoli - Arriva la nuova maglia SSC Napoliedizione Halloween, con un nome fantastico all'insegna della tradizione partenopea: 'o munaciello!
Nuova maglia SSC Napoli edizione Halloween: dedica al Munaciello
Ecco il comunicato del club azzurro in cui spiega origine e dettagli della nuova divisa da gioco che potrebbe sfoggiare domani a Fuorigrotta in Napoli-Roma:
SSC Napoli ed EA7 presentano la nuova Maglia Gara Halloween 2026/27 Limited Edition dedicata al Munaciello, leggendario spiritello del folklore napoletano. Un incontro tra calcio e cultura popolare che racconta il lato più misterioso della città, attraverso una figura sospesa tra dispetti e fortuna.
Nella stagione del Centenario, Napoli porta nell’immaginario di Halloween una delle sue leggende: il Munaciello, piccolo e saggio custode dei segreti del sottosuolo, capace, secondo la tradizione, di donare prosperità o creare scompiglio nelle case a seconda del proprio umore. La sua imprevedibilità diventa lo spirito della maglia: un omaggio a chi sa sorprendere, cogliere il momento giusto e trasformare un dispetto in un trionfo.
Il design richiama i simboli che accompagnano il mito del Munaciello. Il logo SSC Napoli, impreziosito dall’effetto Glow in the Dark che lo rende visibile al buio, è racchiuso in una grafica ispirata al suo caratteristico cappuccio. Una cornice che evoca la sezione di un antico pozzo avvolge invece il logo EA7, rimandando al legame della leggenda con i canali sotterranei di Napoli. Gli occhi dello spiritello, presenti in entrambi i loghi, completano il richiamo alla sua figura.
Ogni maglia è contraddistinta da una numerazione progressiva all’interno del colletto, che ne sottolinea l’esclusività e il carattere da collezione. La patch celebrativa completa la divisa, dotata di tecnologia NFC per accedere a contenuti speciali.
Con una tiratura limitata a soli 2026 esemplari per i giocatori di movimento e 126 per i portieri, la nuova maglia Halloween rinnova il legame tra SSC Napoli e la cultura della sua città, trasformando il fascino di un’antica leggenda in una divisa da collezione.
La Maglia Gara Halloween 2026/27 Limited Edition è disponibile da oggi, 23 ottobre 2026, sull'Official Online Store SSC Napoli, negli Official Store SSC Napoli e presso i rivenditori autorizzati.
Annunciati anche i prezzi: 170€ le maglie da gioco, 50€ i pantaloncini e 20€ i calzini da gioco. La giacca ha un costo invece di 115€.