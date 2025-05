Parma-Napoli, perché è stato tolto il rigore su Neres? La moviola di Caressa a SKY: "Fallo di Simeone evidente"

A Sky Calcio Club, gli ospiti di Fabio Caressa, analizzano l'episodio sul finale del match del Tardini tra Parma e Napoli. Rigore su Neres prima assegnato, poi tolto: ecco cosa è successo

"L'arbitro Doveri al 96' era andato al Var non per rivalutare l'intervento su Neres bensì uno precedente di Simeone sulla riconquista del pallone. Il Var su Neres non sarebbe potuto intervenire. Il rigore è stato annullato per un fallo in tackle a centrocampo, c'è un contatto doppio prima sul piede e poi sulla caviglia. Viene punito il primo contatto, che c'è. E' abbastanza evidente, è fallo