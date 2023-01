Verso Salernitana-Napoli, Piatek scrive ai tifosi: "Fake news, fra i primi a venire sotto al settore ospiti per scusarmi"

Ultime notizie Serie A - Fa chiarezza, Piatek nella settimana che porta a Salernitana-Napoli. Dopo l'episodio al termine della brutta sconfitta della Salernitana per 8-2 contro l’Atalanta. Quando i calciatori granata si sono diretti verso il settore ospiti per scusarsi con i propri tifosi per la brutta prestazione. Tra i giocatori presenti sotto al settore dei tifosi campani era presente anche Krzysztof Piatek: contrariamente alle notizie uscite nella giornata di ieri, infatti, la punta era presente a ringraziare i tifosi.

E proprio il centravanti polacco ha voluto far chiarezza con un messaggio via social, diretto ai tifosi: