Marciniak al monitor assegna rigore a Lautaro, ma con Lozano in Napoli-Milan non andò al VAR | FOTO

Ultime news UEFA Champions League - Inter avanti all'intervallo contro il Barcellona per 2-0, con la seconda rete arrivata grazie al rigore procurato da Lautaro Martinez e trasformato da Calhanoglu. Un rigore, quello assegnato dall'arbitro Marciniak, che a molti tifosi partenopei via social ha ricordato quello non dato dallo stesso arbitro in Napoli-Milan di Champions League, dell'anno dello scudetto con Spalletti. Non per il tipo di contatto ma perché entrambi gli interventi sembrano palesemente fallo da rigore. Eppure quello su Lozano non fu fischiato al Napoli e nemmeno rivisto al VAR. Mentre questa sera è stato il VAR a chiamare l'arbitro al monitor e suggerire il penalty a Marciniak.