Ultimissime Serie A: assenza pesantissima per i biancocelesti per Inter-Lazio della prossima giornata. Si tratta del suo uomo simbolo nonchĂ© capitano.Â

Inter-Lazio, doppia squalifica per i biancocelestiÂ

Mattia Zaccagni, diffidato e ammonito al 92esimo in occasione di Lazio-Juventus, salterĂ infatti la prossima gara di San Siro che avrĂ un peso specifico importantissimo per la corsa scudetto. Squalificato anche Luca Pellegrini per lo stesso motivo: cartellino giallo fatale.Â