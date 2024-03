Tuttosport - Anche il Napoli sulle tracce della punta Pavlidis dell'AZ

Calciomercato Napoli - Come si legge su Tuttosport ci sarebbero anche gli azzurri su uno dei calciatori rivelazione di quest'anno dell'Eredivisie. Il nome in questione è quello dell'attaccante Vangelis Pavlidis dell'AZ:

"I miglioramenti non sono passati inosservati in Italia: il Bologna pensa a lui per il dopo Zirkzee, Lazio e Napoli ce l’hanno da tempo sul taccuino, è anche in orbita Milan. L’ennesimo gioiello della bottega AZ ha colpito nel segno. Anzi, essendo un fanatico del bowling, si può dire abbia fatto strike".