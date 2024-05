Sceicchi arabi a Napoli per investire: i vertici del Fondo Pif hanno incontrato De Laurentiis

A Napoli arrivano gli sceicchi dell'Arabia Saudita che vogliono investire nella città e c'è stato anche un incontro con il presidente De Laurentiis in vista del futuro del club.

Sceicchi a Napoli: il Fondo Pif incontra De Laurentiis

Clamorosa notizia lanciata dai colleghi de Il Mattino in merito all'arrivo degli sceicchi dall'Arabia Saudita a Napoli. Saranno giorni, settimane e mesi di contatti e grande attesa per capire che tipo di investimenti possono essere concretizzati nel giro di poco tempo. Il fondo Pif, che è un fondo sovrano dell'Arabia Saudita, è uno dei più grandi fondi sovrani del mondo, con un patrimonio di oltre 925 miliardi di dollari. È stato fondato nel 1971 allo scopo di investire per conto del governo dell'Arabia Saudita e ora ha scelto Napoli.

«No, non cede il Napoli. O meglio: il club azzurro non è proprio in vendita. A nessun prezzo». De Laurentiis ha incontrato ieri in un hotel del lungomare i vertici della delegazione araba ospite in città. Ma, secondo le ultime notizie, al momento “solo” per parlare di investimenti, partnership commerciali, cinema e nuove operazioni culturali. Del futuro del Napoli non si è discusso, magari questi sono i primi approcci per poi iniziare ad affrontare un discorso legato ad eventuali sponsorizzazioni o a partecipazioni ad eventi calcistici a Riad.

Non è escluso che anche oggi De Laurentiis possa incontrare la delegazione saudita impegnata in una serie di incontri all’Unione Industriale. Intanto ieri, tra una telefona e un’altra per gettare le basi al Napoli del futuro, ha trovato anche il tempo per parlare di altre operazioni in ballo. Tra i temi affrontati, non ci sarebbe neppure il discorso dello stadio: gli arabi, infatti, non pare siano interessati a investire o a partecipare alla realizzazione di opere di questo genere in Italia.

Per il momento solo legati al cinema che potrebbero sbarcare in Arabia Saudita in vista di Expo. De Laurentiis è pronto anche ad affiancare i sauditi in eventuali investimenti nel nostro territorio. Come scrive Il Mattino, erano presenti all'incontro anche il presidente dell’Unione Industriale Costanzo Jannotti Pecci e Giovanna Della Posta, ceo di Invimit che sono, senza dubbio, i promotori di questa alleanza sull’asse Napoli–Riad: l’Arabia Saudita di Mohammed Bin Salman vuole mostrate un nuovo volto e con “Saudi Vision 2030” attrarre capitali per diversificare un’economia ancora incentrata sugli idrocarburi.

La delegazione di Riad, nel breafing di ieri con il patron azzurro, era rappresentata tra gli altri da Kamel Almunajjed, Chairman, Abdulrahman Al-Anbar, Director of Strategic Partnerships e Saud Al-Hamoud, General Manager of Partnerships, Diriyah Gate Development Authority. Dunque, i vertici della missione saudita.