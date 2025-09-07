Rrahmani non vuole rientrare a Napoli! Il Mattino: preferisce restare in Kosovo anche se infortunato

RrahmaniRrahmani

L'infortunio di Amir Rrahmani rischia di essere più serio del previsto. Il difensore del Napoli è andato KO in Nazionale durante la partita tra Kosovo e Svizzera e adesso potrebbe addirittura rientrare anzitempo a Napoli per risolvere i problemi muscolari.

Tuttavia - secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino - Rrahmani non vuole rientrare a Napoli in anticipo. Il capitano del Kosovo "non vuole lasciare il suo gruppo, vorrebbe restare ancora in ritiro nonostante non possa scendere in campo e rinviare il rientro martedì".

Se così fosse, Rrahmani comincerebbe l'iter riabilitativo in Kosovo, nella sede della Nazionale e tornerebbe a Napoli solamente nella giornata di martedì, per poi sottoporsi a nuovi accertamenti e proseguire le terapie a Castel Volturno.

