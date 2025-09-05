Infortunio per Rrahmani con il Kosovo! Problema muscolare alla coscia: la situazione

Notizie Napoli calcio - Brutte notizie da Svizzera-Kosovo, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Infortunio per Amir Rrahmani, centrale difensivo del Napoli.

Infortunio Rrahmani

Al 64' della ripresa, sul 4-0 per gli svizzeri, Rrahmani ha accusato un problema alla coscia destra chiedendo immediatamente il cambio. Il difensore è apparso dolorante, toccandosi la parte posteriore della coscia, ma è uscito dal campo senza l'ausilio dello staff medico. Un problema muscolare che verrà esaminato nelle prossime ore per capirne l'entità ed i conseguenti tempi di recupero per il calciatore del Napoli.